2019-11-26T10:42:01+03:00
Общество

Права детей, проживающих с опекунами, восстановлены

После прокурорского вмешательства в Бессоновском районе Пензенской области органы опеки и попечительства приняли меры
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В ходе проверки Прокуратура Бессоновского района исполнения районным управлением образования законодательства выявлено, что органом опеки и попечительства не принимались меры к защите имущественных прав детей, проживающих с опекунами и попечителями, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В связи со смертью родителей, в марте 2019 года установлено попечительство над девочкой 2002 года рождения. Лишь спустя 4 месяца Управлением образования была запрошена информация о принадлежащих несовершеннолетней объектах недвижимости, а об объектах недвижимости, принадлежащих ее родителям, - только после прокурорской проверки. При наличии сведений о наследовании ребенком ½ доли в праве собственности на квартиру, меры к регистрации за ним указанного права приняты не были.

Кроме того, органом опеки не проверялись условия жизни подопечной в замещающей семье.

Также в районе были нарушены права еще одного ребенка, помещенного под опеку. Мальчику 2007 года рождения в сентябре 2018 года был назначен опекун. Несмотря на наличие сведений о нахождении в собственности его умершей матери жилого дома и земельного участка, меры к вступлению ребенком в наследство орган опеки не принимал.

По представлению прокурора Бессоновского района Пензенской области начальнику управления образования района, приняты меры к защите имущественных прав детей. Право собственности несовершеннолетних на имущество зарегистрировано. Лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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