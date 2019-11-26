Предпринимателю из Мордовии перекрыли кран

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-26T08:51:51+03:00

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Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 04.09.2019, который признал недействительным договор аренды сооружений коммунальной инфраструктуры от 06.05.2016, заключенный между Администрацией Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района республики и индивидуальным предпринимателем. Неизменным оставлено и требование - возвратить имущество, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Основанием для оспаривания сделки явилось нарушение Федеральных законов «О концессионных соглашениях» и «О водоснабжении и водоотведении», где четко прописан установленный законом порядок передачи в пользование объектов коммунального назначения (зданий компрессорных, насосных станций, водопроводные сети и др.).

В отношении объектов централизованных систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, имеющих значительный период эксплуатации (более 5 лет), установлен специальный порядок передачи прав владения и пользования. Этот порядок призван обеспечивать более широкие, по сравнению с арендой, возможности реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования на объектах жилищно-коммунального назначения.

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал 5 лет (введены в эксплуатацию в 1985-1990 гг.), соответственно, их передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения.

Таким образом, администрацией при заключении оспариваемого договора нарушены права муниципального образования - городского поселения Торбеево, а также права потенциальных инвесторов и жителей городского поселения.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU