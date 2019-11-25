Пензенская прокуратура признала результаты экспертизы тепломагистрали недействительными

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-25T16:36:55+03:00

Участки труб с места происшествия были отправлены на экспертизу. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

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Напоминаем вам, что после возбуждения уголовного дела по факту падения автомобиля в яму с кипятком и гибели двух мужчин, в офисе филиала компании «Т Плюс» прошли обыски. В ходе расследования удалось выяснить, в прошлом году участок теплотрассы, на котором произошел порыв, что провел к обрушению грунта, был изучен экспертами ООО «КАН» из Уфы. Специалисты компании выдали заключение о соответствии технического устройства требованиям промышленной безопасности.

Представители регионального СУ СК провели обыски и в компании, проводившей экспертизу, изъяв заключение. Проверка Прокуратуры установила, что информация в документе недействительна: толщина стенок труб теплотрассы в месте порыва составляла от двух до четырех миллиметров.

Материалы проверки направлены в суд. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU