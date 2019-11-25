Пензенская «Лагуна-УОР» сохранила лидерство

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-25T14:03:33+03:00

В матчах четвертого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, которые состоялись в ФОКе «Спутник», одержаны две победы над «Спартаком» из Московской области

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По информации пресс-службы «Лагуна-УОР», первая встреча завершилась со счетом 4:2. В составе сурского клуба дублем отметилась Екатерина Енина, по одному мячу в активе Марии Самойловой и Ирины Родькиной.

Результат второй игры - 5:2. Отличились Ирина Родькина, Оксана Маргарян (10 м), Мария Самойлова, Екатерина Самойлова, Мария Крупина. - Естественно, меня радует, что мы одержали две победы, - говорит главный тренер МФК "Лагуна-УОР" Михаил Крюков.- Но качество игры оставляет желать лучшего. Здесь, может быть, мои ожидания завышены, но, наверное, так и нужно.

Основной соперник сурской дружины — ФК «Аврора» из Санкт-Петербурга — у себя дома вничью сыграл с МосПолитехом в первом матче — 1:1, в связи с чем «Лагуна-УОР» упрочила лидерство. Теперь своего ближайшего преследователя наша команда опережает на 5 очков.

Следующие матчи «Лагуна-УОР» проведет 29-30 ноября в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU