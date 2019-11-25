2019-11-25T10:59:06+03:00
Звезды

Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

На сцене Республиканского Дворца культуры в рамках XXIII фестиваля народного творчества свое мастерство показали коллективы Саранска
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Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.
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Каждый год у фестиваля-конкурса меняется тематика, номера, участники, но лейтмотив у него неизменный - он отражает народное единение и любовь к родной мордовской земле.

Петр Тултаев на протяжении, пожалуй, почти двух десятилетий не пропускает концерты всенародно любимого фестиваля. В период, когда он работал министром культуры, «Шумбрат, Мордовия!» поднялся на тот уровень, который сохраняется на протяжении многих лет.

Яркие народные костюмы, народные песни, выставки декоративно-прикладного творчества, и конечно, переливистая игра гармони. Глава Саранска и сегодня не смог удержаться от игры на гармони. Под его аккомпанемент прозвучали задорные частушки в исполнении и зрителей, и участников концерта, отмечает пресс-служба администрации го Саранск.

«Город любимый, ты мое вдохновение!» - такова была тематика отчетного концерта творческих коллективов городского округа Саранск. На суд жюри было представлено 44 номера. Песни: русские, мокшанские, эрзянские, казачьи, театрально-хоровые и вокально-хореографические композиции.

Приветствуя самодеятельных артистов, Петр Тутаев отметил высокий уровень мастерства участников фестиваля. «Я благодарю всех, кто вкладывает сердце и душу, когда готовит и устраивает для нас, зрителей, этот праздник».

Число участников в отчетном концерте городского округа Саранск сопоставимо с численностью небольшого села: на сцене свое мастерство показали 497 человек и 95 народных умельцев представили свое творчество на выставке. За свой любимый город выступили и стар, и млад: самому старшему участнику 86 лет, самому юному - 4 года.

Гала-концерт XXIII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» состоится 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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