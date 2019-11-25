2019-11-25T10:10:21+03:00
Экономика

«СтанкоМашСтрой» готовится к участию в Международной выставке «Tech Industry 2019»

Мероприятие будет проходить в Риге с 28 по 30 ноября
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Гиганты мирового машиностроения в этом году расположатся на площади сразу двух холлов крупнейшего в странах Балтии Международного центра Кипсала, где ежегодно проводится более 30 самых разных выставок. Ожидается, что в «Tech Industry 2019» примут участие более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Италии, Австрии, Словении, Беларуси, Украины, Турции, Тайваня и других государств.

Оборудование «СтанкоМашСтрой» представят официальные дилеры компании в Латвии и Литве. На стенде будут продемонстрированы два вида станков - универсальный токарно-винторезный серии СТ 16к20 и новый проект компании - токарный станок с оперативной системой управления СТ 16А25АМ. Он имеет функцию интерактивных циклов в системе ЧПУ с 3D визуализацией обработки, передвижной пульт, позволяющий одновременное перемещение по двум осям, и яркий сенсорный дисплей с удобным пользовательским интерфейсом.

Участие в столь масштабном промышленном форуме позволит решить сразу несколько бизнес-задач. Выставка будет способствовать не только расширению клиентской базы и увеличению продаж, но и даст возможность вживую познакомить европейских потребителей с выпускаемой продукцией, найти новые методы оптимизации производства, повысить конкурентоспособность на мировом рынке и усилить репутацию бренда «СтанкоМашСтрой» как российского производителя высокоточного металлообрабатывающего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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