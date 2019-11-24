Поздравление Главы Мордовии Владимира Волкова с Днем матери

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-24T12:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сердечно поздравляю женщин-матерей, всех жителей республики с одним из самых добрых и светлых праздников – Днем матери!

Для каждого из нас нет более близкого и дорогого человека, чем мать. Вы дарите жизнь и согреваете своим душевным теплом. Мама – это воплощение заботы, мудрости, нравственной чистоты и милосердия. Вместе с нами она радуется нашим успехам, к ней мы обращаемся в трудные минуты жизни. Особые слова благодарности – матерям, взявшим на воспитание и окружившим заботой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Внимание к женщине-матери, поддержка многодетных, молодых и всех семей с детьми – важнейшие условия успешного развития государства. Мы всегда будем исходить из этого в проведении социальной политики республики. В ближайшие годы нам предстоит многое сделать в рамках реализации национальных проектов. Новый импульс развития получит детское здравоохранение, будут выделены значительные средства на финансовую поддержку семей при рождении детей, созданы все условия для получения ими качественного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от места проживания.

Дорогие наши женщины! Низкий вам поклон за любовь и терпение, за нелегкий каждодневный труд и ласку, за поддержку, мудрость, умение прощать. Пусть благополучие и спокойствие никогда не покидают ваши семьи, а в ваших домах звучит счастливый детский смех! Пусть ваши дети и внуки вырастут счастливыми людьми, пусть они постоянно радуют вас своими успехами!

От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU