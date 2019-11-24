Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем матери

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-24T12:05:50+03:00

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Дорогие женщины-матери!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным светлым праздником - Днем матери!

Мама – это поистине святое слово для каждого из нас. Именно с любви к матери, к своей семье, к дому начинается любовь к родной земле, к нашей великой Родине.

Материнская нежность и искренняя забота с колыбели согревают и защищают нас, помогают преодолевать любые невзгоды, вселяют уверенность, даруют силы и мужество.

Мы в неоплатном долгу перед вами, мамы и бабушки! Спасибо вам за то, что вы есть, за ваши мудрые советы и душевную щедрость!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, много светлых и радостных дней, семейного благополучия, мира и согласия, внимания и уважения близких!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU