2019-11-24T09:17:36+03:00
Общество

Мнение граждан - оценка любой партии

В Москве, в субботу 23 ноября, прошел XIX съезд «Единой России»
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Фото : Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото : Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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На нем обсуждены вопросы партийного строительства, дана оценка прошедших в 2019 году выборов и подготовке к выборам будущих лет, в частности, в Государственную Думу в 2021 году.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, комментируя партийный форум, Иван Белозерцев сделал акцент на словах Президента:

«Владимир Путин подчеркнул особую значимость работы с людьми. «Мерилом деятельности политической партии является мнение граждан», - сказал Президент России.

На вопросах, затронутых в выступлении председателя партии - премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева, и особенно, реализации национальных проектов, губернатор остановился подробнее:

«Партия, особенно в регионах, должна активно сопровождать нацпроекты. В Пензенской области, в частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году будут введены в эксплуатацию 13 новых ФАПов, они будут работать для людей. Очень важен для нас проект «Земский учитель», также как и «Земский доктор». Мы работаем с выпускниками вузов, которые могут принимать в них участие. Это даст возможность повысить уровень и качество образования и медицины в сельской местности».

«Очень приятно, что наши земляки Николай Кузяков и Мария Львова-Белова сегодня получили партийные билеты. Мария рассказала о проекте «Новые берега». Нам нужно больше вкладывать сил и средств на поддержку людей с ограниченными возможностями, в доступную среду, пока мы не всегда «расшиваем» проблемы в этой сфере.

Поэтому, я думаю, нам надо вместе с партией в регионе подумать о возможности создания областной программы, которая бы позволяла выделять средства на решение вопросов инвалидов-колясочников, живущих на верхних этажах, особенно старых домов без лифта, чтобы люди могли выходить из своих квартир», - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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