Прокурор Мордовии Александр Филимонов посетил колонию

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-23T11:52:03+03:00

В ходе проверки ИК № 10 УФСИН России по Республике Мордовия жалоб на условия содержания и медицинское обслуживание от осужденных не поступило

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В пятницу, 22 ноября, Прокурор Республики Мордовия Александр Филимонов провел проверку ФКУ ИК-10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.

В сопровождении начальника УФСИН России по Республике Мордовия Леонида Мустайкина и других ответственных сотрудников руководитель надзорного ведомства ознакомился с условиями содержания осужденных: посетил карантин, психологическую лабораторию, жилые помещения отрядов, столовую, магазин, библиотеку и медицинскую часть исправительного учреждения.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, в ходе проверки особое внимание уделялось вопросам исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных.

Жалоб и заявлений по условиям содержания и медицинского обслуживания от осужденных не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU