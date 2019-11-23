Прокурор Мордовии Александр Филимонов посетил колонию
В пятницу, 22 ноября, Прокурор Республики Мордовия Александр Филимонов провел проверку ФКУ ИК-10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.
В сопровождении начальника УФСИН России по Республике Мордовия Леонида Мустайкина и других ответственных сотрудников руководитель надзорного ведомства ознакомился с условиями содержания осужденных: посетил карантин, психологическую лабораторию, жилые помещения отрядов, столовую, магазин, библиотеку и медицинскую часть исправительного учреждения.
По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, в ходе проверки особое внимание уделялось вопросам исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных.
Жалоб и заявлений по условиям содержания и медицинского обслуживания от осужденных не поступило.
ИСТОЧНИК KP.RU