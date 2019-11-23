Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко
Обсуждены меры для обеспечения сбалансированности регионального бюджета и исполнения социально значимых обязательств
Фото: Известия Мордовии.
Изменить размер текста:
Глава Мордовии Владимир Волков 22 ноября в Москве встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики.
В первую очередь речь шла о мерах по обеспечению сбалансированности регионального бюджета и исполнении социально значимых обязательств в рамках завершения финансового года, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.
Также были рассмотрены вопросы реструктуризации государственного долга республики, в том числе предоставления рассрочки погашения бюджетных кредитов на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU