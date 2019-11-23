Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-23T11:09:41+03:00

Обсуждены меры для обеспечения сбалансированности регионального бюджета и исполнения социально значимых обязательств

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Глава Мордовии Владимир Волков 22 ноября в Москве встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики.

В первую очередь речь шла о мерах по обеспечению сбалансированности регионального бюджета и исполнении социально значимых обязательств в рамках завершения финансового года, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Также были рассмотрены вопросы реструктуризации государственного долга республики, в том числе предоставления рассрочки погашения бюджетных кредитов на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU