2019-11-22T18:19:57+03:00
Происшествия

Переход дороги в Мордовии, в неустановленном месте. В последний раз

21 ноября на территории Республики зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек скончался и три получили травмы
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Напротив дома №9 по улице Титова в Рузаевке 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть автодороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - плохая различимость горизонтальной линии разметки «1.1», «1.14.1» ПДД РФ.

На 428 км автодороги М-5 «УРАЛ» 49-летний мужчина, на автомобиле «ДАФ», совершил наезд на 49-летнего гражданина, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

На 313 км автодороги сообщением Н. Новгород - Пенза - Саратов сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «ВАЗ-2114» под управлением 44-летней женщины. При проверке установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомашина доставлены в ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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