2019-11-22T16:52:35+03:00
На здоровье

Пензенская область включена в «пилотный» федеральный проект

Его цель модернизация системы лекарственного обеспечения граждан на 2020-2022 годы
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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В соответствии с мероприятиями проекта граждане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания, будут обеспечиваться лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. На эти цели в федеральном бюджете региону предусмотрена финансовая поддержка в размере более 159 млн рублей ежегодно.

Для Пензенской области сокращение количества смертей от болезней системы кровообращения является залогом стабилизации уровня общей смертности населения, так как более половины смертей в регионе происходит от данной группы причин, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Начиная с августа 2014 года, для формирования у пациентов ответственного отношения к лечению и предотвращения повторных случаев сосудистых катастроф в регионе осуществляется централизованное обеспечение пациентов медикаментами по трем направлениям.

Это лица, перенесшие операцию на сердце, лица, перенесшие инфаркт миокарда, и лица, перенесшие ишемический инсульт на фоне мерцательной аритмии. Все они централизованно, за счет средств областного бюджета, обеспечиваются лекарственными препаратами.

Участие Пензенской области в реализации «пилотного» проекта позволит, во-первых, увеличить количество больных, кто будет обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно, а также сделать еще один существенный шаг на пути стабилизации и снижения уровня смертности населения от сердечно-сосудистой патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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