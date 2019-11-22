2019-11-22T13:23:48+03:00
Общество

ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ и «Ростелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данных, которое будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и «Ростелекома» оцениваются в 1 млрд рублей.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как телеком, финансовые услуги, ритейл, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Данные будут храниться на стороне компаний-участников проекта.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил:

- Банк ВТБ расширяет сотрудничество с «Ростелекомом» в реализации высокотехнологичных проектов. Новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка. Используя эти решения, ВТБ и его партнеры смогут более эффективно взаимодействовать со своими клиентами и предлагать новые цифровые продукты. Уверен, что повышение доступности и качества больших данных является одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России.

- «Ростелеком» считает приоритетом развитие технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных. У нас уже есть определенные заделы в этом направлении — собственные инструменты и партнерские технологии помогают улучшать пользовательский опыт наших клиентов. С объединением компетенций и ресурсов «Ростелекома» и ВТБ мы сможем предложить рынку передовые цифровые решения, которые будут помогать и бизнесу, и госсектору становиться более эффективными, подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Клиентами СП станут компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенными и деперсонализированными данными через функционал биржи обмена данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе многодетным мамам вручили медали «Материнская доблесть»
Пензенская область включена в «пилотный» федеральный проект
За день пожары унесли жизни двух жителей Мордовии
Владимир Волков оценил ход строительства детского садика в поселке Ромоданово
Подписано соглашение о сотрудничестве
Заведующая поликлиникой из Пензенской области лишилась должности после подмены анализов
В пензенском СУ СК пройдет День открытых дверей
Можно ли купить квартиру в совместную собственность, используя материнский капитал?
Ловушка из незамерзающей полыньи
В Пензе завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области военнослужащие Росгвардии написали письма домой
В Мордовии семь граждан лишены водительских удостоверений
Пензенская область вошла в десятку регионов по сотрудничеству с Китаем
Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
274 семьи из Пензенской области получили в этом году Губернаторский сертификат
В Саранске прошла профилактическая операция «Чистый номер»
ООО «ТНС энерго Пенза» выполняет обязательства перед сетевыми организациями
Иван Белозерцев посетил строящиеся учреждения образования в Пензе
Пензенские лесничества получили новую технику
Сотрудники АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» сдали более 70 литров крови
В гостях у воспитанников Пензенского дома ребёнка в Кузнецке
Село Наровчат в Пензенской области отметит свое 710-летие