2019-11-22T13:22:22+03:00
Общество

Можно ли купить квартиру в совместную собственность, используя материнский капитал?

На вопросы читателей продолжают отвечать специалисты Управления Росреестра по Пензенской области
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- Хочу приобрести квартиру и часть средств оплатить материнским капиталом. Говорят, что Росреестр не пропустит? (Марина Семисаженова, г. Кузнецк)

- Не зарегистрирует, если будете оформлять квартиру в совместную собственность с мужем. Объясняем, почему.

Согласно положениям Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе, используя его для улучшения жилищных условий. Они могут купить жилье, построить его, могут участвовать в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах) и т.п..

Жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению. Таким образом, законом определен круг субъектов, в чью собственность поступает жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, и установлен вид собственности - общая долевая, возникающая у них на приобретенное жилье.

Совместная собственность в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации возникает у супругов к нажитому во время брака имуществу, в том числе и на полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения.

Средства материнского (семейного) капитала имеют специальное целевое назначение и не являются совместно нажитым имуществом супругов.

Проблемы в основном возникают только в том случае, когда квартиру оформляют в совместную собственность супругов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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