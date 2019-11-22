Ловушка из незамерзающей полыньи

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-22T13:05:21+03:00

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Обманчивые первые заморозки и водоемы, припорошенные снегом, часто оказываются ловушкой. Надо принимать во внимание тот факт, что даже в декабре - январе на реках сохраняются незамерзающие полыньи. А в осенне-зимний период опасность выхода на хрупкий лед особенно велика.

Сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы ежедневно проводят обследование водных объектов, проверяют состояние льда. И напоминают рыбакам-экстремалам, что перепады температур меняют структуру льда, а потому следует быть крайне осторожными и воздержаться от выхода на лед.

В соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах Пензенской области», проведение на водных объектах соревнований, праздников и других массовых мероприятий разрешается в местах, установленных Правительством Пензенской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пензенской области, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

Уважаемые жители, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» предупреждает: будьте внимательны, берегите себя и своих близких, помните, что выходить на тонкий лед ОПАСНО.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU