2019-11-22T10:25:12+03:00
Общество

В Мордовии семь граждан лишены водительских удостоверений

Это сделано по искам прокуратуры Темниковского района к гражданам, имеющим противопоказания к управлению транспортными средствами
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В ходе проверки соблюдения в сфере безопасности дорожного движения, прокуратура Темниковского района Республики Мордовия установила факты наличия водительских удостоверений у семи местных жителей, состоящих на учете в районном медицинском учреждении и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Нахождение названных лицам за рулем автомобиля создает реальную угрозу безопасности движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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