В Мордовии семь граждан лишены водительских удостоверений
В ходе проверки соблюдения в сфере безопасности дорожного движения, прокуратура Темниковского района Республики Мордовия установила факты наличия водительских удостоверений у семи местных жителей, состоящих на учете в районном медицинском учреждении и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.
Нахождение названных лицам за рулем автомобиля создает реальную угрозу безопасности движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU