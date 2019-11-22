2019-11-22T09:21:15+03:00
Экономика

Пензенская область вошла в десятку регионов по сотрудничеству с Китаем

В рейтинге, подготовленном группой iMARS, оценивалось привлечение инвесторов, туристов, покупателей
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В первую десятку рейтинга также вошли Новосибирская и Астраханская область, Красноярский край, Оренбургская область. Регионы оценивались по результатам кабинетного исследования, сбора информации из открытых источников и по результатам анкетирования представителей региональных органов исполнительной власти.

Методика рейтинга основывалась на собственной практике iMARS по сопровождению проектов в Китае, на отдельных этапах привлекались эксперты из ведущих исследовательских компаний.

Товарооборот Пензенской области с Китаем в 2018 году составил 68,3 млн. долларов. В настоящее время регион активно экспортирует в Китай кондитерские изделия и сахар, какао и продукты из него, растительное масло, древесину, электрические машины и другие товары. Основными компаниями-экспортёрами региона являются компании «Ванюшкины сладости», «Зенит», «Охранная техника», отмечает пресс-служба Министерства экономики Пензенской области.

В числе привлеченных компаний из Китая на территории Пензенской области работают компания «Шемышейский производственный комбинат» (головная компания - «Пекинская электротехническая компания «Чжуннэнда»), которая реализует проект по выращиванию и переработке сельскохозяйственных культур в Шемышейском и Городищенском районах Пензенской области, а также проект по созданию грибного комплекса в Шемышейском районе (выращивание королевской вешенки).

Компания «Технокорд» планирует реализацию проекта по строительству завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 275 тыс.тонн в Сердобском районе Пензенской области на базе индустриального парка «Сердобский». В качестве технологического партнера проекта планируется привлечь компанию «COFCO BIO» - крупнейшее предприятие по переработке зерна в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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