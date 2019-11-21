2019-11-21T16:36:52+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» выполняет обязательства перед сетевыми организациями

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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направило более 200 миллионов рублей филиалу «Россети Волга» — «Пензаэнерго». Указанная сумма была перечислена в счет погашения обязательства оплаты услуг по передаче электроэнергии за сентябрь 2019 года.

Также энергосбытовая компания планирует до конца ноября полностью погасить все текущие обязательства и в дальнейшем не допускать возникновения задолженности перед сетевыми организациями за передачу электроэнергии.

ООО «ТНС энерго Пенза» предпринимает весь комплекс мер для нормализации ситуации с платежами сетевым организациям. В настоящее время в данном вопросе наблюдается положительная динамика, несмотря на наличие у потребителей Пензенской области задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии размером 1,7 млрд рублей.

Неплатежи со стороны потребителей электроэнергии вынуждают энергосбытовую компанию использовать кредитные средства банковских учреждений для финансирования оборотного капитала в рамках основной деятельности, чтобы покрыть текущие расходы. При этом компания вынуждена нести дополнительные затраты на обслуживание кредитов.

ООО «ТНС энерго Пенза» намерено и в дальнейшем максимально и в полном объеме исполнять обязательства за оказанные услуги по передаче электрической энергии в целях обеспечения стабильного функционирования энергетического сектора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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