В Мордовии многодетной семье бесплатно выделен земельный участок

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-20T09:01:54+03:00

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Прокуратурой Краснослободского района проведена проверка исполнения земельного законодательства администрацией Краснослободского городского поселения. В ходе проверки установлено, что более года на учете граждан, имеющих трех и более детей, для предоставления в собственность бесплатно земельного участка в городском поселении стоит многодетная семья.

Однако, в нарушение п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и ч. 8 ст. 6 Закона Республики Мордовия «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» меры по формированию земельного участка, обеспеченного необходимой инфраструктурой, администрацией городского поселения не приняты, участок данной семье не предоставлен, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Прокурором района внесено представление главе администрации городского поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. Многодетной семье предоставлен бесплатно в собственность земельный участок, обеспеченный необходимой инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU