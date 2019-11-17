2019-11-17T13:12:36+03:00
Звезды

Библиотеки в Пензе должны стать социокультурными центрами

На выездном совещании в городской библиотеке № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, которое провел мэр Андрей Лузгин, обсудили развитие муниципальной библиотечной системы
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Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
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Всего в Пензе 23 данных учреждения. Число читателей сегодня превышает 181 тысячу человек, 58 тысяч из них - дети до 14 лет. Количество посещений библиотек в прошлом году составило 998 670, пензенцам выдано около 1 млн 941 тысячи документов, отмечает пресс-служба администрации города.

В настоящее время функционал учреждений не ограничивается услугами выдачи книг, здесь проводятся мероприятия для детей и взрослых, действуют клубы по интересам.

- По развитию культурной среды наши библиотеки на хорошем счету в стране. Они являются получателями грантов на поддержку проектов в области культуры и искусства, победителями всероссийских конкурсов, - рассказала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

К примеру, на базе библиотеки №2 реализуются проекты по приобщению детей к чтению, популяризации истории и культуры Сурского края, патриотическому просвещению.

Андрей Лузгин положительно оценил проводимую работу и нацелил на дальнейшее переформатирование учреждений. Сегодня доступность информации возрастает. Библиотеки должны трансформироваться в социокультурные центры, наполняться новым содержанием.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы комплектования книжного фонда и обновления материально-технической базы учреждения. Так, библиотека насчитывает 53,6 тысяч экземпляров. Новые поступления составили 820 книг, но, по словам заведующей учреждением, этого не достаточно - не хватает современной литературы.

Решить проблему возможно за счет создания модельной библиотеки. Данное учреждение в 2021 году предлагается включить в нацпроект «Культура», это позволит за счет федеральных средств пополнить книжный фонд и создать современное пространство путем поставки оборудования, обновления мебели и декора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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