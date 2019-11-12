2019-11-12T17:18:09+03:00
Происшествия

И пошел на обидчиков с топором

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
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По данным следствия, гражданин Узбекистана, 1965 года рождения, работал маляром в одной из пензенских организаций. В августе 2019 года он вместе с другими рабочими был направлен в село Широкоисс Мокшанского района. С коллегами по работе он проживал в одном из частных домов. В бригаде отношения с рабочими у него не сложились - последние постоянно подшучивали над ним, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Проснувшись рано утром 17 октября 2019 года, злоумышленник решил выпить, пока двое его соседей по дому спали. Приняв дозу, он снова вспомнил, что коллеги смеются над ним, и решил наказать их за это. Из своей спортивной сумки он достал топор. Но как оказалось, ничто человеческое не чуждо горячему узбекскому парню. Удары по голове спящим и нанесенные ушибленные раны оказались не смертельными. Проснувшись, парни смогли оказать сопротивление и отобрать топор. Потерпевшим впоследствии была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы не имеется.

Мужчина, причастный к совершению данного преступления, задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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