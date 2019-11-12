2019-11-12T16:37:27+03:00
Недвижимость

Как оплатить коммуналку и спасти дерево

Группа компаний «ТНС энерго» совместно с Платежным сервисом А3 выпустила серию комиксов с призывом отказаться от бумажных квитанций в пользу онлайн-оплаты
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Фото предоставлено пресс-службой.Фото предоставлено пресс-службой.
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Все больше россиян ответственно подходят к потреблению, стараясь экономить не только средства в своем кошельке, но и природные ресурсы. По данным Платежного сервиса А3, современную аудиторию захватывают глобальные потребительские тренды, в числе которых - экология и разумное потребление.

Один из крупнейших российских поставщиков электроэнергии – группа компаний «ТНС энерго» – успешно пропагандирует отказ от бумажных платежек в пользу «электронных квитанций», поддерживая принципы ответственного потребления. На сегодняшний день на электронную квитанцию перешли уже более полумиллиона клиентов холдинга.

На всех бумажных квитанциях «ТНС энерго» размещена ссылка в формате QR-кода на простую инструкцию по подключению электронного счета. А с октября 2019 года на них также появилась серия комиксов, разработанная совместно с Платежным сервисом А3 и повествующая о поучительных ситуациях, которые могут произойти в каждой семье вследствие неосведомленности по поводу современных способов оплаты ЖКУ.

Число абонентов, совершающих онлайн-платежи, стремительно приближается к общему числу пользователей российского интернета, составляя почти 75%. Значительную долю онлайн-платежей составляет оплата коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и налогов. Наибольший спрос к таким способам оплаты проявляют люди в возрасте 25-35 лет. Последние годы также на четверть увеличилось число пользователей Интернета в возрасте 55+. А мобильным интернетом старшее поколение стало пользоваться в 2 раза больше.

Поэтому действующими лицами комиксов стали обычные люди, вроде знакомого каждому соседа-дачника Гены, часто забывающего «оплачивать свет», и тети Светы, как собирательного образа бережливого и в меру продвинутого старшего поколения, не упускающей возможности просветить знакомых по поводу выгодных покупок и оплат.

Переход от бумажных квитанций к электронным имеет ряд преимуществ: они всегда приходят вовремя, не выцветают и не теряются. Их можно получать вне зависимости от того, где Вы находитесь, сдавая квартиру в аренду или уехав на дачу. Их можно оплачивать, не выходя из дома.

Онлайн-оплата счетов на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» понятна даже для начинающих пользователей. Вместе с услугами ЖКХ можно пополнить счет мобильного телефона и домашнего Интернета, оплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности. Кроме того, при оплате на сайте «ТНС энерго» пользователи получают бонусы: так, например, с промо-кодом TNSWINK клиенты получают месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», а с промо-кодом TNSPHILIPS - 30% скидку на покупку техники для дома Philips.

Удобство использования современных электронных сервисов переоценить сложно. Но компания через комиксы также обращает внимание на социальный характер инициативы. Эра «одноразовой жизни» прошла. Пора задуматься о глобальных изменениях, не только обсуждая выступления политиков, но и на уровне каждой семьи.

Выключая кран во время чистки зубов, можно сэкономить от 7 до 11 литров воды в минуту. Использование режима «ECO» при работе посудомоечной машины позволяет сократить расход воды на 50%. При выборе светодиодных ламп, отличающихся высокой экологичностью, неэффективный расход электроэнергии снижается до 75%. Переход на электронные платежи позволяет отказаться от макулатуры и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Заменить бумажные квитанции на электронные сегодня также актуально, как и использовать многоразовую сумку вместо одноразового пластикового пакета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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