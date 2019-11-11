Житель Пензенской области присвоил деньги предпринимателя

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-11T19:10:08+03:00

Прокуратура г. Кузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества)

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Как установлено органом следствия, 21-летний житель города в качестве водителя занимался доставкой произведенной предпринимателем готовой продукции в различные субъекты Российской Федерации и передавал полученные в качестве оплаты за продукцию денежные средства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Прибыв 26.07.2018 из очередного рейса, злоумышленник денежные средства в сумме более 224 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю не отдал, а присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб. Автомобиль он бросил и перестал выходить на связь.

Причастность злоумышленника к присвоению денежных средств предпринимателя была установлена после его задержания за совершение другого преступления.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU