Житель Пензенской области присвоил деньги предпринимателя
Как установлено органом следствия, 21-летний житель города в качестве водителя занимался доставкой произведенной предпринимателем готовой продукции в различные субъекты Российской Федерации и передавал полученные в качестве оплаты за продукцию денежные средства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
Прибыв 26.07.2018 из очередного рейса, злоумышленник денежные средства в сумме более 224 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю не отдал, а присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб. Автомобиль он бросил и перестал выходить на связь.
Причастность злоумышленника к присвоению денежных средств предпринимателя была установлена после его задержания за совершение другого преступления.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд.
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