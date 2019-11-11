2019-11-11T16:54:01+03:00
Общество

Учебные сборы пензенских десятиклассников

Проходили в Нижегородской области на базе кадетского корпуса Приволжского федерального округа
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
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В составе делегации Пензенской области было 200 десятиклассников из 26 муниципалитетов региона и 20 педагогов-наставников. Сборную команду региона возглавил заместитель директора-руководитель регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе Многофункционального молодёжного центра Юрий Краснов, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

На протяжении пяти дней ребята изучали военно-прикладные дисциплины под руководством опытных наставников. В программу сборов вошли занятия по строевой, огневой, тактической, радио-химической подготовке, а также экскурсионная и спортивная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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