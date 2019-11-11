2019-11-11T08:56:22+03:00
Звезды

В Саранске открылась первая модельная библиотека

Она появилась на базе Центральной городской библиотеки
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Фото: Пресс-служба администрации городского округа Саранск.Фото: Пресс-служба администрации городского округа Саранск.
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Полностью модернизированное помещение и учреждение, оснащенное современным компьютерным оборудованием, теперь использует в работе только новейшие информационные технологии. Такое преображение стало возможным благодаря участию Центральной городской библиотеки в приоритетном национальном проекте «Культура», отмечает пресс-служба администрации городского округа Саранск.

10 млн. рублей грантовых средств были вложены в приобретение специальной мебели, техническое оснащение и покупку литературы. Кроме того, Центральная городская библиотека для взрослых получила 550 тысяч рублей из муниципального бюджета Саранска и 450 тысяч рублей от Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии. Эти средства пошли на пополнение книжных фондов. Для появления первой модельной библиотеки в Саранске Администрацией городского округа Саранск было выделено более 2 млн. рублей на ремонт помещения.

Все эти вложения помогли организовать «пункт выдачи информации», оснащенный по последнему слову техники и обеспечить библиотеку самой разнообразной литературой. Директор Централизованной городской библиотечной системы для взрослых Мария Денисова рассказала, что главная задача - максимально удовлетворить запросы читателей в получении художественной и специальной литературы.

Библиотеку оснастили 20 новыми компьютерами, 12 ноутбуками, многофункциональными устройствами для сканирования, ксерокопирования и распечатки материалов, брошюровочной техникой. Для IT-зоны приобретено самое современное компьютерное, периферийное, интерактивное и мультимедийное оборудование, программное обеспечение. Особое внимание уделено читателям с ограниченными возможностями здоровья: для слабовидящих - издания со шрифтом Брайля, видео-увеличитель; для слабослышащих - индукционная система, навигация, бегущая строка.

Для абонентов теперь доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки и справочной информационной-правовой системы «Консультант Плюс». Чтобы помочь пользователям ориентироваться в информационном потоке, сотрудники прошли соответствующую профподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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