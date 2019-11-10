2019-11-10T17:51:08+03:00
Недвижимость

Пензенская область в нацпроекте «Жильё и городская среда»

Заседание по национальному проекту в пятницу, 8 ноября 2019 года, в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко
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Фото: Пресс-служба Правительства области.Фото: Пресс-служба Правительства области.
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Он отметил, что «Жильё и городская среда» - это важнейший проект, который касается миллионов российских граждан и является очень востребованным. «Не случайно показатели его реализации вошли в оценку эффективности работы органов государственной власти», - напомнил вице-премьер РФ. «Задачи поставлены амбициозные по проекту. Вы знаете, что к 2020-му году мы должны выйти на строительство 120 млн. кв. м. Пять миллионов семей должны улучшить свои жилищные условия».

Комментируя тему заседания, Председатель правительства области Николай Симонов сообщил, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на территории региона, в частности, реализуется региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах. Предусмотрено расселение 4359 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах, отмечает пресс-служба Правительства области.

«В 2019 году на территории Пензенской области фиксируются положительные темпы ввода жилья в эксплуатацию», - проинформировал глава регионального кабинета министров.

По оперативным данным за 10 месяцев 2019 года введено 656,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 144,6% к соответствующему периоду прошлого года. При сохранении темпов роста объёмов ввода жилья, план на 2019 год должен быть выполнен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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