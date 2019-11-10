2019-11-10T16:01:12+03:00
Происшествия

Директор УК в Пензе решил извлечь выгоду

И нанес многомиллионные убытки ресурсоснабжающим организациям
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Прокурор Октябрьского района г. Пензы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «УК «Комфорт», ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» и ООО «РЦ «Комфорт» о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование полномочий, вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод для себя), отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Занимая должность руководителя в вышеуказанных организациях, 48-летний обвиняемый в период с февраля по декабрь 2018 г. умышленно, перечислял себе поступающие на расчетные счета платежного агента ООО «Расчетный центр «Комфорт» денежные средства за обслуживание многоквартирных домов, а также третьим лицам и иным организациям, с целью их последующего обналичивания.

В результате им был причинен существенный вред ресурсоснабжающим организациям: ООО «ТНС энерго Пенза» - более 17,1 млн. рублей, АО «Пензтеплоснабжение» - более 38,5 млн рублей, ООО «Горводоканал» - более 8,6 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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