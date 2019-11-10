85-летие отметил Центр культуры и досуга Пензы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-10T15:18:48+03:00

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Построенный по проекту ленинградских архитекторов в далеком 1934 году Дворец культуры им. С.М.Кирова в 1994 году был преобразован в ЦКиД.

Далеко за пределами страны известны такие творческие коллективы как «Вензеля», русский народный хор имени О.В.Гришина, ансамбль народной песни «Голоса России», образцовый хореографический ансамбль «Солнышко», театр-мюзикл «Рождение», школа современного танца «IMPREZZA», театр танца «Indigo», клуб мастеров «Сурская мозаика», отмечает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Коллективы ежегодно подтверждают свой высокий исполнительский уровень на престижных фестивалях-конкурсах, прославляя культуру Пензенского края. Центр и его структурные подразделения - «Заря» и «Маяковский» - это не только площадки для общения и реализации творческих способностей, но и базы гражданско-патриотического воспитания пензенцев.

Поздравляя с юбилеем, слова благодарности сотрудникам учреждения выразили министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Яна Куприна, исполняющий обязанности главы города Иван Краснов, другие официальные лица. Наиболее отличившимся работникам были вручены Почетные грамоты и Благодарности регионального парламента, министерства и управления культуры, городской власти.

Завершилось праздничное мероприятие большим концертом лучших коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU