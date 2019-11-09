2019-11-09T18:02:26+03:00
Происшествия

Трагическое происшествие на трассе "Тамбов – Пенза"

При оформлении ДТП «КамАЗ» сбил несколько людей
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения сотрудниками отдела МВД России по Каменскому району преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, 11 октября 2019 года на 218 км автодороги «Тамбов-Пенза», в границах Каменского района, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данному сообщению на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

При оформлении ДТП на двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району совершен наезд водителем «КамАЗа». В результате чего мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, следователь отдела полиции скончался 23 октября 2019 года в лечебном учреждении. Еще одной девушке - следователю причинены тяжкие телесные повреждения, она находится в больнице.

По факту ДТП органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В ходе расследования уголовного дела следователями проверялись все возможные версии произошедшего, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела МВД России по Каменскому району своих обязанностей при работе на месте происшествия по факту ДТП с участием легковых автомашин.

В настоящее время принято решение о проверке данной версии следственным путем, в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности со стороны сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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