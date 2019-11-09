2019-11-09T09:50:21+03:00
Общество

От пензенцев спасибо за службу

Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоялось в Пензе в пятницу, 8 ноября 2019 года
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Временно исполняющий обязанности начальника УМВД РФ по Пензенской области Сергей Голунков, поздравляя участников мероприятия с праздником, поблагодарил за помощь и поддержку в работе губернатора и правительство региона.

Председатель регионального правительства Николай Симонов вручил наиболее отличившимся на службе сотрудникам полиции почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«В нашей стране много профессиональных праздников, но самым всенародным остается День сотрудника органов внутренних дел или, как его до сих пор продолжают называть в народе, День милиции. У вас очень сложная, трудная, опасная, но необходимая нашему обществу работа по поддержанию правопорядка и защите законных интересов граждан», - подчеркнул Николай Симонов.

«Наш пензенский регион - один из самых спокойных в России, и за это вам огромное спасибо от всех жителей области. От имени губернатора и правительства региона хочу пожелать вам сил, здоровья и новых трудовых свершений на благо родной губернии», - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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