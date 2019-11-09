Изменится порядок выдачи грантов для НКО в Пензенской области

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-09T09:43:44+03:00

В Пензе, в Доме Молодежи 8 ноября руководителям и членам НКО региона были представлены новеллы регионального конкурса отбора проектов 2020 года

Изменить размер текста: A A

Порядок выделения грантов поменяется, что вызвано изменениями федерального законодательства. Новый конкурс по региональным грантам в 2020 году планируется сделать полностью цифровым: от подачи заявки до заключения соглашения и сдачи отчетности, отмечает пресс-служба Правительства пензенской области.

Автоматизированная система подачи заявок разрабатываться не будет. Существуют готовые решения, которые помогут провести конкурс на самом высоком уровне. При организации электронной дистанционной подачи заявок будет учитываться опыт проведения конкурсов Фонда президентских грантов.

Кроме того, проектом нового порядка предоставления грантов устанавливается балльная система оценки проектов, рейтингование и использование экспертов.

Ключевым направлением поддержки проектов на 2020 год будет выступать деятельность в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU