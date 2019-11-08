Покушение на незаконный сбыт наркотиков в Пензе

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-08T17:36:52+03:00

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Приговором Ленинского районного суда г. Пензы 28-летний житель г. Пензы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В декабре 2018 года мужчина начал заниматься незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. За денежное вознаграждение он должен был принимать крупные партии наркотических средств, расфасованные по мелким сверткам, и размещать их по тайникам, то есть делать «закладки», а затем описание мест расположения тайников отправлять оператору интернет-магазина.

Получив 07.03.2019 информацию от оператора интернет-магазина, он забрал в указанном месте в районе улицы Лядова г. Пензы партию наркотических средств в крупном размере с 22 свертками.

После этого направился в Арбековский лес для оборудования мелких тайников с наркотиками. На момент задержания сотрудниками полиции он успел сделать 8 «закладок». Еще 14 свертков с наркотическими средствами и психотропным веществом были обнаружены и изъяты в карманах его куртки при личном досмотре.

Оспаривая назначенное приговором наказание в апелляционной жалобе, обвиняемый указывал, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, характеризовался исключительно положительно, с супругой воспитывал полугодовалую дочь, успешно профессионально занимался спортом.

С учетом обстоятельств преступления, его значительной общественной опасности, в соответствии с позицией участвовавшего по делу прокурора, суд второй инстанции счел приговор законным, а назначенное наказание - справедливым. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU