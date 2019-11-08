Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-08T17:31:29+03:00

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Были затронуты вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Пензенской области, отмечает пресс-служба Правительства области.

В частности, речь шла о реконструкции промышленного технопарка «Союз» и индустриального парка «Мастер». Сергей Капралов сообщил, что по поручению Губернатора Ивана Белозерцева подготовлены все необходимые документы для подачи заявки на привлечение федеральных средств. Милена Арсланова подтвердила, что на 2020 год для Пензенской области на данные цели предусмотрено 490 млн. рублей.

Также министр проинформировал о ходе достижения целевых показателей, установленных для региона в рамках национального проекта, и об открытии в ближайшее время центра «Мой бизнес». В формате «одного окна» предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, юридическим аспектам, пройти обучение основам ведения бизнеса и открытию свое дела, а также оформить ИП, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться.

В ходе встречи Сергей Капралов поднял вопрос о готовности Пензенской области принять участие в новом налоговом режиме для самозанятых граждан, что позволит сделать деятельность многих самозанятых жителей региона законной, без необходимости сбора и подачи множества различных документов, и даст возможность им «выйти из тени».

Данный режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU