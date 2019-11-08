Мадина Мустафина из Пензенской области - лауреат конкурса
Жюри фестиваля возглавляла народная артистка РФ, лауреат международных конкурсов Роксана Бабаян. Честь представлять Пензенскую область выпала ученице детской музыкальной школы Сосновоборского района, филиала № 3, села Индерка Мадине Мустафиной (преподаватель - Галия Баишева), отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.
На конкурсе Мадина исполнила песню «Мы вдвоем» автора О. Шаумарова и стала лауреатом 2 степени в номинации «Эстрадный вокал». Юная исполнительница из Индерки была награждена дипломом, медалью и памятным подарком, а ее преподаватель отмечена Благодарственным письмом.
ИСТОЧНИК KP.RU