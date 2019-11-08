2019-11-08T13:53:36+03:00
Происшествия

Когда кончается водка

В Пензе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекло по неосторожности смерть потерпевшего
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Вечером 28 октября 2019 года обвиняемый вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное в дачном доме, расположенном в садоводческом товариществе «Дубрава». Через некоторое время между мужчинами произошла ссора на почве того, что гость не мог найти оставшееся спиртное. В ходе конфликта хозяин дома, получив удар по лицу, в ответ ударил сам, и уже лежачего на полу обидчика ударил два раза ногой по голове.

После чего злоумышленник и его сожительница легли спать. Утром 29 октября 2019 года к ним пришел еще один знакомый, который сообщил им, что потерпевший лежит без сознания около дачного дома. Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь.

Мужчина 1977 года рождения скончался 1 ноября в больнице от открытой черепно- мозговой травмы.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летнего мужчины от полученных телесных повреждений (ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), информирует пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Житель Пензы 1976 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проводится комплекс следственных действий. Назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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