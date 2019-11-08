Двухуровневую лыжную базу построят в Пензе

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-08T08:20:20+03:00

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По информации пресс-службы Правительства области, новый лыжный стадион будет включать две площадки, оснащённые соответствующей инфраструктурой. Верхнюю лыжную базу предполагается расположить в лесном массиве на Западной Поляне, нижнюю - в районе улицы Виражной.

«Участок, о котором идёт речь, расположен в лесной зоне, примыкающей к двум крупным жилым микрорайонам, является одним из самых популярных мест отдыха среди поклонников лыжного вида спорта. Не сомневаюсь, что новый двухуровневый стадион будет востребован и молодёжью, и представителями старшего поколения, и жителями, и гостями города Пензы», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

На территории верхней площадки будет построено здание лыжной базы, рассчитанное на единовременную пропускную способность ста человек. В этом сооружении должны быть созданы условия для работы медицинского кабинета и буфета, предусмотрены комнаты для подготовки и хранения спортивного инвентаря. Также здесь разместятся: раздевалки, санузлы, тренерская комната и прочие технические помещения. Кроме того, объект предполагает наличие: стартовой площадки, гостевой парковки на 400 автомашин, в том числе, специальных мест для инвалидов, маломобильных групп населения и автомобилей экстренных служб.

Также будет оборудован спуск с ограждениями для катания на санках, ледянках, тюбингах. И построена велолыжероллерная трасса общей протяжённостью 5200 м и шириной 6 м с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона. Она будет работать не только зимой, но в летнее время, оснащена соответствующими наружными светильниками.

На нижней площадке, в районе улицы Виражной, должна быть возведена блочно-модульная лыжная база, рассчитанная на единовременную пропускную способность 50-ти человек. Здесь также разместится всё необходимое - от медкабинета до пункта хранения спортинвентаря, от стартовой площадки до парковки на 40 автомобилей. К тому же, проектом предусмотрены: одноэтажное, неотапливаемое здание для хранения техники и асфальтобетонная площадка для уличных тренажёров.

ИСТОЧНИК KP.RU