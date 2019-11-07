Пензенская «Юность». Старт отличный

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-07T16:35:59+03:00

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Первые матчи наши девушки провели в Красноярске с «Енисеем-2». Уступая по ходу первой встречи 12:18, подопечные Дмитрия Нестеровского сумели выровнять игру, а в заключительной четверти и вовсе склонить чашу весов в свою пользу, вырвав победу на последних секундах - 69:68. Во втором поединке у «красно-белых» особых проблем не возникло - 76:64, отмечает пресс-служба БК «Юность».

Из Красноярска пензячки отправились в город Бердск, где встречались с дублирующим составом БК «Динамо», который представляет Новосибирскую область. И, если в первом матче наши девушки сумели порадовать болельщиков, выиграв 83:65, то во втором хозяйкам площадки удалось прервать победную поступь «Юности», которая потерпела первое поражение в чемпионате — 69:84.

Сурская дружина набрала 7 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Следующие матчи «Юность» проведет 16 и 17 ноября в Пензе с «Надеждой-2» из Оренбургской области, которая захватила лидерство в женской Суперлиге -2. Игры пройдут в СЦ "Юность" (ул. Гагарина, 6). Начало в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU