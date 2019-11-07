В селе Софьино Пензенской области откопали гранату

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-07T13:03:52+03:00

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В дежурную часть управления Росгвардии по Пензенской области из органов внутренних дел поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ на территории частного домовладения, расположенного в селе Софьино Сердобского района, обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом, информирует пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Прибывшие на место находки сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии.

Боеприпас направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU