2019-11-07T13:03:52+03:00
Общество

В селе Софьино Пензенской области откопали гранату

Взрывотехники пензенского ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
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В дежурную часть управления Росгвардии по Пензенской области из органов внутренних дел поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ на территории частного домовладения, расположенного в селе Софьино Сердобского района, обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом, информирует пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Прибывшие на место находки сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии.

Боеприпас направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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