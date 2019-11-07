Пензенскую компанию «СтанкоМашСтрой» посетили коллеги из города Волжский
Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители предприятия из города Волжский, специализирующегося в создании сельскохозяйственной техники, ее применении в агрохимических работах.
Гости заинтересовались металлообрабатывающим оборудованием «СтанкоМашСтрой» во время его презентации в рамках бизнес-миссии. Напомним, передвижной шоурум компании путешествовал по предприятиям соседнего региона с 22 по 24 октября этого года.
Делегации из Самарской области рассказали об особенностях производства токарных станков, о ближайшей перспективе по выпуску фрезерных обрабатывающих центров и комплектующих ко всем видам станков.
Отдельно остановились еще на одном направлении своей деятельности - поставке металлообрабатывающего оборудования южнокорейского производства. «СтанкоМашСтрой» является эксклюзивным дистрибьютором компании SMEC на территории Российской Федерации. Данный вид станков, в частности, токарные обрабатывающие центры, вызвал особый интерес. В целом, предприятие произвело на гостей хорошее впечатление.
«Мы идем в одинаковых направлениях развития - производства Российского продукта. Будем иметь в виду ваши станки при подборе оборудования для изготовления нашей техники», - отметил представитель компании из города Волжский.
Также стороны обсудили трудности производства, с которыми приходится сталкиваться промышленным предприятиям, поделились опытом решения технологических вопросов, обменялись деловыми контактами на будущее взаимовыгодное партнерство.
ИСТОЧНИК KP.RU