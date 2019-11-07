2019-11-07T09:10:03+03:00
Общество

Пензенскую компанию «СтанкоМашСтрой» посетили коллеги из города Волжский

Промышленники из Самарской области прибыли с ответной бизнес-миссией
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Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители предприятия из города Волжский, специализирующегося в создании сельскохозяйственной техники, ее применении в агрохимических работах.

Гости заинтересовались металлообрабатывающим оборудованием «СтанкоМашСтрой» во время его презентации в рамках бизнес-миссии. Напомним, передвижной шоурум компании путешествовал по предприятиям соседнего региона с 22 по 24 октября этого года.

Делегации из Самарской области рассказали об особенностях производства токарных станков, о ближайшей перспективе по выпуску фрезерных обрабатывающих центров и комплектующих ко всем видам станков.

Отдельно остановились еще на одном направлении своей деятельности - поставке металлообрабатывающего оборудования южнокорейского производства. «СтанкоМашСтрой» является эксклюзивным дистрибьютором компании SMEC на территории Российской Федерации. Данный вид станков, в частности, токарные обрабатывающие центры, вызвал особый интерес. В целом, предприятие произвело на гостей хорошее впечатление.

«Мы идем в одинаковых направлениях развития - производства Российского продукта. Будем иметь в виду ваши станки при подборе оборудования для изготовления нашей техники», - отметил представитель компании из города Волжский.

Также стороны обсудили трудности производства, с которыми приходится сталкиваться промышленным предприятиям, поделились опытом решения технологических вопросов, обменялись деловыми контактами на будущее взаимовыгодное партнерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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