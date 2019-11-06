В Пензе под видом стриптиз-клубов - проституция

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-06T17:10:55+03:00

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Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при взаимодействии с сотрудниками регионального управления Следственного комитета и при поддержке бойцов Росгвардии задержали около 50 человек, которые в рамках уголовного дела допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Установлено, что двое граждан 1981 и 1986 годов рождения не позднее 2014 года открыли на территории Железнодорожного района Пензы развлекательное заведение для мужчин, которое действовало под видом стриптиз-клуба. Его посетителям предлагали так называемое «крейзи меню», в котором были указаны услуги девушек и их стоимость.

Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и в соответствии с прейскурантом оплатить её увольнение из клуба на один рабочий день. Стоимость такой услуги составляла 25 тысяч рублей, причём посетителю после оплаты выдавали на руки чек на указанную сумму.

После этого клиент с девушкой мог по его желанию покинуть заведение или воспользоваться так называемыми «вип-комнатами» в самом клубе, которые использовались для оказания соответствующих услуг по отдельному тарифу. Впоследствии полученные за незаконные услуги деньги делились между организаторами противоправной деятельности и работницами заведения.

Осенью 2017 года сообщники разделили нелегальный бизнес. Обвиняемый 1986 года рождения открыл клуб в Ленинском районе Пензы, где также под видом стриптиз-клуба организовал деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечение в занятие проституцией.

По оперативным данным, среди клиентов указанных заведений были состоятельные жители области.

По факту организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU