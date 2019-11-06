2019-11-06T14:05:42+03:00
Здоровье

В субботу в Пензе вас ждут врачи-эндокринологи

В медицинских учреждениях города организован дополнительный день приема
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения области.Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения области.
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что в субботу, 9 ноября 2019 года, в нескольких поликлиниках города Пензы организован дополнительный день приема врачами-эндокринологами.

Врачи специалисты данного профиля примут взрослое население в следующих поликлиниках:

- поликлиника № 1, ул. Набережная реки Мойки, 51;

- поликлиника № 3, ул. Светлая, 1;

- поликлиника № 4, ул. Парковая, 3;

- поликлиника № 6, ул. Гагарина, 24;

- поликлиника № 9, ул. Баумана, 65;

- поликлиника № 14, ул. Стасова, 7.

Запись на прием к врачам-эндокринологам в субботу через портал государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24