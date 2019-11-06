В субботу в Пензе вас ждут врачи-эндокринологи
Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что в субботу, 9 ноября 2019 года, в нескольких поликлиниках города Пензы организован дополнительный день приема врачами-эндокринологами.
Врачи специалисты данного профиля примут взрослое население в следующих поликлиниках:
- поликлиника № 1, ул. Набережная реки Мойки, 51;
- поликлиника № 3, ул. Светлая, 1;
- поликлиника № 4, ул. Парковая, 3;
- поликлиника № 6, ул. Гагарина, 24;
- поликлиника № 9, ул. Баумана, 65;
- поликлиника № 14, ул. Стасова, 7.
Запись на прием к врачам-эндокринологам в субботу через портал государственных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU