Застолье в Пензе завершилось убийством

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-06T09:57:10+03:00

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По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, вечером 24 октября 2019 года обвиняемый вместе со своей подругой пришли в гости к ее матери, проживающей в квартире по улице Лебедевской в городе Пензе. К ним присоединились соседи и отец обвиняемого. В процессе застолья пришел сожитель хозяйки квартиры, однако компания решила его прогнать. Поскольку мужчина отказывался уходить, обвиняемый несколько раз ударил его руками по лицу, ногами - по телу и не менее одного раза - ногой по шее. После чего оттащил потерпевшего к реке Сура.

Со слов обвиняемого, он оставил мужчину на берегу реки, при этом несколько раз ходил проверять его состояние. В ходе допросов он пояснил: придя к водоему в очередной раз, обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем, вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении мужчины из воды, он уже не подавал признаков жизни.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила от механической асфиксии в результате удавления.

29-летний житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он заключен под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и разбоя.

. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU