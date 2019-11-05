2019-11-05T09:10:50+03:00
Звезды

Аккордеонист из Пензы удостоен золотой медали

Он стал победителем Международного конкурса «Пражские дни гармоники»
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Выступление воспитанника Детской музыкальной школы №5 Ильи Захарова (10 лет) удостоено золотой медали (преподаватель - Тезиков Павел Николаевич). Гала-концерт и награждение победителей конкурса состоялись в Праге 2 ноября 2019 года, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Конкурс организован в партнерстве с Чешской ассоциацией аккордеонистов и Пражской консерваторией. Его главная цель – непрерывность и творческое развитие аккордеонной музыки в Европе.

Илья Захаров представлял Россию в младшей возрастной категории. Он исполнил произведение П.И. Чайковского «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» и концертный вальс «Домино» для аккордеона. По оценкам жюри аккордеонист из Пензы набрал 24 балла из 25 возможных.

Это не первая награда Ильи международного уровня - ранее он был признан победителем конкурса Ассоциации аккордеонистов в Пекине, а в этом году стал дипломантом Дельфийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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