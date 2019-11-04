В Пензе работают ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-04T15:31:09+03:00

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Каждое воскресенье в Пензе проходят сезонные ярмарки, где можно приобрести товары местного производства. Овощи, молочная продукция, мясо, мед, кондитерские изделия – все это и многое другое фермерские хозяйства региона привозят на продажу по доступным ценам. Например, килограмм свинины стоит от 220 рублей, молоко – от 50 рублей за литр, картофель и капуста - от 10 рублей за килограмм, мед – от 200 рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» функционируют по адресам:

- ул. Попова, 4б;

- ул. Кижеватова, 1-3;

- 3-й проезд Лобачевского;

- пр-т. Строителей, 40;

- ул.Суворова, 120,

- ул. Антонова, 9,

- пр.Победы, 99,

- ул. Терновского, 224,

- пр.Строителей, 21а и по другим адресам.

На улице Карпинского, 187 работает специализированная ярмарка по продаже искусственных цветов.

На улице Центральной, 1 б представлены антикварные и уникальные вещи на ярмарке «Мода из комода».

Также на улице Терновского, 224 продается комбикорм для скота, который реализуют предприниматели из Кондольского, Шемышейского, Пензенского и Колышлейского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU