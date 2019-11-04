В Пензе работают ярмарки выходного дня
Каждое воскресенье в Пензе проходят сезонные ярмарки, где можно приобрести товары местного производства. Овощи, молочная продукция, мясо, мед, кондитерские изделия – все это и многое другое фермерские хозяйства региона привозят на продажу по доступным ценам. Например, килограмм свинины стоит от 220 рублей, молоко – от 50 рублей за литр, картофель и капуста - от 10 рублей за килограмм, мед – от 200 рублей.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» функционируют по адресам:
- ул. Попова, 4б;
- ул. Кижеватова, 1-3;
- 3-й проезд Лобачевского;
- пр-т. Строителей, 40;
- ул.Суворова, 120,
- ул. Антонова, 9,
- пр.Победы, 99,
- ул. Терновского, 224,
- пр.Строителей, 21а и по другим адресам.
На улице Карпинского, 187 работает специализированная ярмарка по продаже искусственных цветов.
На улице Центральной, 1 б представлены антикварные и уникальные вещи на ярмарке «Мода из комода».
Также на улице Терновского, 224 продается комбикорм для скота, который реализуют предприниматели из Кондольского, Шемышейского, Пензенского и Колышлейского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU