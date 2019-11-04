Житель Саранска подозревается в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-04T12:33:19+03:00

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По факту Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении убийства задержан 59-летний житель города Саранска. По данным следствия, 27 октября 2019 года в городе Саранске потерпевший находился в гостях у подозреваемого. Мужчины, проживающие в одном многоквартирном доме, часто ходили друг к другу в гости для распития спиртных напитков. Во время очередного застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес гостю один удар кухонным ножом в область шеи. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Мордовия.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, лег спать. На следующий день он решил избавиться от тела убитого и в ночь на 29 октября перетащил пострадавшего в его квартиру. Через некоторое время тело мужчины было обнаружено его родственницей, о чем она сообщила в правоохранительные органы.

Подозреваемый после задержания пояснил следователю СК, что совершил преступление в связи с тем, что потерпевший оскорблял его нецензурной бранью. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе и по изъятым с места происшествия предметам.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU