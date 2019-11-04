2019-11-04T08:44:45+03:00
Общество

Пензенский преподаватель Дарья Аверина - дипломант конкурса

X Международный фестиваль-конкурс методических идей молодых педагогов прошел в городе Нефтегорске Самарской области
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
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По информации пресс-службы Министерства образования Пензенской области, в юбилейном форуме приняли участие 263 преподавателя из Самарской и Московской областей, семи регионов Приволжского Федерального округа, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Впервые к участию в конкурсе были приглашены преподаватели общеобразовательных дисциплин системы среднего профессионального образования.

Преподаватель русского языка и литературы Пензенского колледжа транспортных технологий Дарья Аверина блестяще представила мастер класс по теме "Люди как люди" с применением технологии "шесть шляп" и поделилась методикой развития критического мышления на уроках русского языка и литературы. За что была удостоена призового места и стала дипломантом конкурса.

По словам Дарьи Викторовны, этот конкурс дает возможность молодому педагогу ощутить важность выбранной профессии, понять, насколько педагогика необходима для нашей страны и, конечно же, развить свои профессиональные навыки, перенять передовой опыт других регионов и стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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