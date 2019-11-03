2019-11-03T14:50:54+03:00
Общество

О борьбе с коррупцией в Пензенской области - в цифрах

Состояние законности в Пензенской области в сфере противодействия коррупции за 9 месяцев 2019 года
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В сфере противодействия коррупции за 9 месяцев 2019 года выявлено 1261 нарушение законов, в связи с чем принесено 333 протеста, в суды направлено 38 заявлений, внесено 485 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 515 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дела коррупционной направленности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

По-прежнему распространенными являются нарушения закона, связанные с предоставлением сведений о доходах. В текущем году выявлено 401 такое нарушение закона (в аналогичный период 2018 года - 265).

Органами прокуратуры области уделяется пристальное внимание выявлению фактов конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. За 9 месяцев 2019 года выявлено 20 фактов личной заинтересованности государственного служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

За 9 месяцев 2019 года выявлено 5 нарушений закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в том числе 2 - в работе кадровых служб, в связи с чем внесено 5 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 лица.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции является приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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