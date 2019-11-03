Весомый урожай получили аграрии Пензенской области
Сельскохозяйственные товаропроизводители собрали 1 млн. 901 тыс. тонн зерна
Фото:Пресс-службы Министерства сельского хозяйства области.
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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства области, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в регионе составила 26,5 центнеров с гектара.
Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в области отмечена в хозяйствах Наровчатского, Спасского и Башмаковского районов. В Наровчатском районе средняя урожайность составила 38 центнеров с гектара, в Спасском - 37, в хозяйствах Башмаковского района – 36.
ИСТОЧНИК KP.RU