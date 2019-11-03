СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-03T10:12:17+03:00

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Организован конкурс Следственным комитетом Российской Федерации для учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 11 до 17 лет, которые имеют высокий уровень подготовки в области истории, обществознания, а также проявляющих интерес к следственной работе, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Победители будут поощрены путевками в детские центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Участие в конкурсе бесплатное.

Первый этап конкурса проводится в следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области в период с 1 по 20 декабря 2019 года. Конкурсное задание включает в себя исследовательскую работу, эссе, викторину. Темы и содержание конкурсных заданий размещены на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Для участия в первом этапе конкурса до 30 ноября 2019 года необходимо подать заявку. Заявки-анкеты с согласием родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего необходимо направить в следственное управление СК РФ по Пензенской области, на электронную почту katzavodovskay@mail.ru с пометкой «Конкурс «Юный следователь».

Участники, своевременно подавшие заявку-анкету, представляют в следственное управление СК РФ по Пензенской области конкурсное задание и портфолио (с характеристикой с места учебы), а также оригинал заявки-анкеты с согласием от родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Конкурсное задание и портфолио победителей первого этапа будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации, где с 10 по 30 января 2020 года пройдет второй этап конкурса «Юный следователь». Комиссия СК РФ подведет его итоги, определит победителей и распределит путевки в детские центры.

Справки по телефону: 8 (8412) 36-17-21

ИСТОЧНИК KP.RU